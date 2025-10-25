Kocaelispor, Süper Lig 10. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Üç puanı getiren golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ile 87. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Üst üste 4 maçtır fileleri havalandıran Tayfur, eski takımına röveşatayla attı.
Bu sonucun ardından alt sıralardan uzaklaşan Kocaelispor puanını 11 yaparak 10. sıraya yükseldi. Alanyaspor 13 puanla 8. sırada kaldı.