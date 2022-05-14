Kocaelispor'da taraftarlar isyan etti: Taş ve sahte dolar attılar

TFF 2. Lig’e düşen Kocaelispor’un taraftarı duruma büyük tepki gösterdi.

Bir grup taraftar, takımın antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Öfkeli kalabalık “Körfez’i aleme rezil ettiniz”, “Engin Koyun hesap verecek” gibi sloganlar attı.

Saat 21.15 sıralarında takım otobüsünün gelmesiyle beraber tepkiler daha fazla büyüdü. Taraftarlar, takım otobüsüne taş ve sahte dolarlar atarak öfkesini gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri, takım otobüsünün sağlıklı bir şekilde tesise ulaşması için duruma müdahale etti.

Öte yandan maç sonrasında futbolcuların takım otobüsüyle getirilmediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin durumu kontrol altına almasının ardından taraftar grubu tesis önünden ayrıldı.

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