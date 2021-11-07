Konyaspor İzmir deplasmanından 3 puanla dönüyor

Sezonun flaş takımlarından Konyaspor, deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Göztepe'nin eski futbolcusu Sokol Cikalleshi kaydetti. İki golün de asisti yine eski bir Göztepeli olan Serdar Gürler'den geldi.
Sarı-kırmızılılarda Yalçın Kayan, rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle 45. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
- Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Konyaspor, puanını 23'e yükseltti. Göztepe ise 9 puanda kaldı.