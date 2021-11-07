Spor Konyaspor İzmir deplasmanından 3 puanla dönüyor
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Konyaspor İzmir deplasmanından 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadeleye Sokol Cikalleshi ve Serdar Gürler'in performansı damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor İzmir deplasmanından 3 puanla dönüyor
Konyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Sezonun flaş takımlarından Konyaspor, deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Göztepe'nin eski futbolcusu Sokol Cikalleshi kaydetti. İki golün de asisti yine eski bir Göztepeli olan Serdar Gürler'den geldi.

Sarı-kırmızılılarda Yalçın Kayan, rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle 45. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

  • Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Konyaspor, puanını 23'e yükseltti. Göztepe ise 9 puanda kaldı.

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