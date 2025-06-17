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Köprüler Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

Köprüler Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

09:5017/06/2025, Salı
IHA
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Köprülere Fenerbahçe ışıklandırması yapıldı.
Köprülere Fenerbahçe ışıklandırması yapıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın, THY EuroLeague şampiyonluğu nedeniyle İstanbul Boğazı’nda bulunan köprüler sarı-lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın, THY EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle sarı-lacivertli bayraklar geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale, Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılmıştı.


Dün akşam da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de sarı lacivertli renklere büründü.

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