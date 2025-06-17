Köprüler Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın, THY EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle sarı-lacivertli bayraklar geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale, Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılmıştı.

Dün akşam da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de sarı lacivertli renklere büründü.