Kulüplerin emekleri tek bir düdükle yok ediliyor: Kural hatası mı, hakem hatası mı?

TFF, Suat Arslanboğa’nın sözleşmesini feshettiklerini açıklamıştı. Beşiktaş ile Başakşehir arasında 1-1 sona eren mücadelede kararlarıyla çok tartışılan Suat Arslanboğa ile profesyonel olarak yola devam etmeme kararı alınmış ancak sonrasında bu karardan geri dönülmüştü.

Futbol dünyasının en çok sorun yaşadığı konuların başında hakemlerin yanlış kararları geliyor. Türkiye'de kulüpler bu konuda federasyona sürekli şikayette bulunuyor ve haklarının yendiğini düşünerek maçların tekrarını talep ediyor. 'Kural' hatası iddialarıyla yanlış karar verilen mücadele için federasyon; 'hakem' hatası yorumunda bulunup bu tekrarların önüne geçiyor.

Peki bir maçın sonucuna etki eden bir hakem kararı, nasıl oluyor da 'hakem hatası' olarak geçiştiriliyor. Bu konuyla ilgili federasyonun maç tekrarını bir kenara bırakın hakemler ile ilgili ciddi bir yaptırımı bile olmuyor.

Önceki günlerde TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Balıkesirspor mücadelesinde verilen yanlış bir karar sonrasında konuk ekibin golü sayılmamıştı. Orta hakem Suat Arslanboğa'nın rakipten gelen topta ofsayt kararı vermesi büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine Adana Demirspor'un mücadeleyi 3-0 kazanması tartışmaları farklı bir boyuta çekmişti.

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Mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa ise yapmış olduğu büyük hataya rağmen bu hafta Süper Lig'de oynanacak Göztepe-Konyaspor maçına VAR olarak atandı.

AA Suat Arslanboğa rakipten gelen top için 'ofsayt' kararı vermişti.

Türk futbol tarihinde tekrar edilen maç var mı? Bu maçlarda neler yaşandı?

Türkiye'de profesyonel futbola geçildiğinden bu yana 4 maç tekrar edildi. TFF, 1994-1995 sezonunda Gaziantepspor-Denizlispor, 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş-Gençlerbirliği ve 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa-Beşiktaş maçları, kural hatası nedeniyle tekrar oynatılmasına karar verdi.

Gaziantepspor-Denizlispor

1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta, Gaziantepspor kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesinin ardından, yapılan başvuru sonucunda maç iptal edilerek, kural hatası nedeniyle yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 2003 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Victoria'ya kırmızı kart çıkarmadığı için kural hatası oluştu. Bunun üzerine karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği

2004-2005 sezonunun 19. haftasında ise, 6 Şubat 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda yapılan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında bu kez hakem Kuddusi Müftüoğlu kural hatası yaptı. Müftüoğlu, 1-1 biten maçta, Gençlerbirliği'nin serbest vuruştan attığı gol sırasında, önce oyunu başlatmak için ilk düdüğü, daha sonra Beşiktaşlı Tayfur Havutçu'nun barajı ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci düdüğü çaldı. Pozisyonun devamında top kaleye gidince üçüncü bir düdük daha çalan Müftüoğlu, kural hatasına neden oldu. 9 Mart'ta tekrarlanan maç 0-0 bitti.

Kasımpaşa-Beşiktaş

Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk, eline aldığı 'ikinci topu' ceza sahasındaki Beşiktaşlı Almeida'nın ayağındaki topa atmıştı. Bu pozisyon sonrası hakem Barış Şimşek'in oyunu hava atışıyla başlatması tartışmalara sebep olmuştu. 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Beşiktaş maçın tekrarı ile ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuş ve bu başvuru olumlu karşılanmıştı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında yaşananlar uzun süre futbol gündeminde yer bulmuştu.