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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Kupada hakemler belli oldu
Gaziantep FK-Sakaryaspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

  • 13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam
  • 13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş
  • 14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker
  • 14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek
  • 15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe
  • 15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka
  • 17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu
  • 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

1 Aralık Çarşamba

  • 13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek
  • 13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova
  • 14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz
  • 14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu
  • 14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal
  • 15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan
  • 15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
  • 17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu
  • 19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu
  • 21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol

2 Aralık Perşembe

  • 13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç
  • 13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen
  • 14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay
  • 15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman
  • 15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz
  • 17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker
  • 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın
  • 21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan
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