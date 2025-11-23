Las Vegas'ta zafer Max Verstappen'in

Max Verstappen, Formula 1 sezonunun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Hollandalı pilot, böylece sezonun 6'ncı, kariyerinin 69'uncu zaferine ulaştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix’siyle devam etti. Nevada’nın ünlü pistinde 50 tur üzerinden koşulan mücadelede Red Bull pilotu Max Verstappen bir kez daha zirveye çıktı ve şampiyonluk rekabetine yeni bir dinamizm kattı.
Yarışa ikinci cepten başlayan Verstappen, start anında avantaj sağlayarak ilk sırayı ele geçirdi. 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik derecesiyle finişe lider gelen Hollandalı sürücü, sezonun altıncı, kariyerinin ise 69. galibiyetini kaydetti.
McLaren’ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, Verstappen’in 20.741 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Mercedes’ten George Russell ise 23.546 saniyelik farkla üçüncü oldu. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri de McLaren’a önemli puanlar kazandırdı.
Bu sonuçlarla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki yarış öncesinde liderliğini sürdürdü. Piastri 378 puanla ikinci sırada yer alırken, Verstappen 366 puanla McLaren ikilisini takibi sürdürüyor.
Sezonun 23. ayağı olan Katar Grand Prix’si, 30 Kasım Pazar günü Norris’in matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebileceği bir yarış olarak öne çıkıyor.
Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
2. Oscar Piastri (Avustralya): 378
3. Max Verstappen (Hollanda): 366
4. George Russell (Büyük Britanya): 291
5. Charles Leclerc (Monako): 222
1. McLaren: 786
2. Mercedes: 423
3. Red Bull Racing: 391
4. Ferrari: 371
5. Williams: 117