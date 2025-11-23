Las Vegas'ta zafer Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix’siyle devam etti. Nevada’nın ünlü pistinde 50 tur üzerinden koşulan mücadelede Red Bull pilotu Max Verstappen bir kez daha zirveye çıktı ve şampiyonluk rekabetine yeni bir dinamizm kattı.