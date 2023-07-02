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Spor

Leeds United yönetimi Galatasaray'ı veto etmek zorunda kaldı

Transfer çalışmalarını İngiltere'de sürdüren Galatasaray, Premier Lig'den düşen takımlarda forma giyen futbolculara ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Leeds United yönetimi ile de temas kuran sarı kırmızılı idareciler İngiliz ekibinden olumsuz cevap aldı. 2000 yılında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray ile transfer ilişkisi kurmak istemeyen Leeds United ile görüşmeler bu yüzden başlamadan sona erdi.

Yeni Şafak
19:08 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Leeds United'ın 2000 yılında Galatasaray deplasmanına çıkış anları.

Leeds United'ın 2000 yılında Galatasaray deplasmanına çıkış anları.

Transfer rotasını İngiltere'ye kıran ve takımlarından ayrılmak isteyen oyuncularla temaslarda bulunan Galatasaray ilginç bir olay yaşadı. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leeds United ile kurduğu temaslar sonrasında transfer etmek istediği futbolcularla ilgili olumsuz geri dönüşler aldı. Bunun sebebi ise İngiliz yöneticilerin taraftar baskısından çekinmesi.

Galatasaraylı idarecilerin istekli olduğu oyuncularla ilgili Leeds cephesinden 'transfer görüşmelerine kapalıyız' mesajı geldiği belirtildi.

2000 yılında UEFA yarı finalinde eşleşen Leeds United ve Galatasaray arasında gergin bir süreç yaşanmıştı. İngiliz taraftarların İstanbul'da karıştığı olaylar ve neticesinde iki Leedsli taraftarın yaşamını yitirmesi Avrupa futbolunda da uzun süre gündemde kalmıştı.



#Galatasaray
#Leeds United
#Premier Lig
8 dakika önce
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