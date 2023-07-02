Leeds United yönetimi Galatasaray'ı veto etmek zorunda kaldı

Transfer rotasını İngiltere'ye kıran ve takımlarından ayrılmak isteyen oyuncularla temaslarda bulunan Galatasaray ilginç bir olay yaşadı. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leeds United ile kurduğu temaslar sonrasında transfer etmek istediği futbolcularla ilgili olumsuz geri dönüşler aldı. Bunun sebebi ise İngiliz yöneticilerin taraftar baskısından çekinmesi.