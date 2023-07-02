Leeds United yönetimi Galatasaray'ı veto etmek zorunda kaldı

Leeds United'ın 2000 yılında Galatasaray deplasmanına çıkış anları.
Transfer rotasını İngiltere'ye kıran ve takımlarından ayrılmak isteyen oyuncularla temaslarda bulunan Galatasaray ilginç bir olay yaşadı. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leeds United ile kurduğu temaslar sonrasında transfer etmek istediği futbolcularla ilgili olumsuz geri dönüşler aldı. Bunun sebebi ise İngiliz yöneticilerin taraftar baskısından çekinmesi.
Galatasaraylı idarecilerin istekli olduğu oyuncularla ilgili Leeds cephesinden 'transfer görüşmelerine kapalıyız' mesajı geldiği belirtildi.
2000 yılında UEFA yarı finalinde eşleşen Leeds United ve Galatasaray arasında gergin bir süreç yaşanmıştı. İngiliz taraftarların İstanbul'da karıştığı olaylar ve neticesinde iki Leedsli taraftarın yaşamını yitirmesi Avrupa futbolunda da uzun süre gündemde kalmıştı.