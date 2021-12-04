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Diogo Jota inanılmazı başardı, golü atamadı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 60. dakikasında Liverpool forması giyen Diogo Jota, net pozisyonda topu filelerle buluşturamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoolda ​Diogo Jota inanılmazı başardı, golü atamadı
Diogo Jota'nın şut anı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi Liverpool 90+4. dakikada Origi'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Chelsea'nin puan kaybettiği haftada Liverpool 34 puanla zirveye yerleşti. Wolverhampton ise 21 puanda kaldı.

  • Diogo Jota inanılmazı başardı
  • Karşılaşmanın 60. dakikasında Diogo Jota çok net bir pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. Kaleciden sıyrılan Jota, sadece iki stoperin koruduğu kalede topu ağlara gönderemedi. Boş pozisyonda Jota'nın şutu savunmadan döndü.

İşte Diogo Jota'nın kaçırdığı gol pozisyonu;

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