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Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez rakibine kafa attı

Liverpool'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Darwin Nunez, Premier Lig'deki ikinci hafta maçında olumsuz bir olayla gündem oldu. Uruguaylı futbolcu rakibine kafa attı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoolun yeni transferi Darwin Nunez rakibine kafa attı
Darwin Nunez - Liverpool

Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez, Premier Lig'de olumsuz bir olayla gündemde. Uruguaylı futbolcu, Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada rakibine kafa attı.

Yaşanan olayın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderilen futbolcu sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Sezon başında Liverpool'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı futbolcu kırmızılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Nunez'in Crystal Palace maçında rakibine kafa atması ise 'disiplin' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İşte Nunez'in rakibine kafa attığı o anlar;
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