Mircea Lucescu'dan endişelendiren haber! Antrenmanda yere yığıldı

12:1029/03/2026, Pazar
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı ile Romanya, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma sonunda basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.
Romanya Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, antrenman esnasında fenalaştı. Deneyimli çalıştırıcı acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Romanya kampında, fenalaşarak bilincini kaybeden Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı.

Rumen basınının geçtiği son dakika bilgisine göre Romanya Milli Takımı'nın 80 yaşındaki teknik direktörü Lucescu, takımın Slovakya ile oynayacağı maç öncesi sürdürülen hazırlıklar esnasında fenalaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

TOKİ 500 sosyal konut kat kuraları ne zaman belli olacak? Konut belirleme TOKİ kurası ne zaman çekilecek?