Lukaku resmen Inter'de
SERİE A

Lukaku resmen Inter'de

Inter, Manchester United'dan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu 78 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı 81 maçta 48 gol kaydetti.

Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı 81 maçta 48 gol kaydetti.

Fotoğraf: FRANCOIS LENOIR / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Lukaku ile 5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda Inter forması giymiş olan Lukaku, kulübün sloganı olan "Inter. Herkes için değil. Bu nedenle buradayım" ifadeleriyle kendi transferini duyurdu.

Bir diğer Serie A ekibi Juventus'un da kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği yıldız oyuncu, dün Milano'ya gelerek bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Lukaku'ya gün boyu çok sayıda Inter taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Inter'in Lukaku için İngiliz ekibi Manchester United'a 65 milyon euro ve 13 milyon civarında ek ücret önerdiği ve transferin bu şekilde tamamlandığı ifade edildi. Lukaku'nun yıllığı 8,5 milyon euro ücret alacağı kaydedildi.

  • Romelu Lukaku'nun Inter tarihinin en pahalı transferlerinden biri olduğu belirtildi.

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