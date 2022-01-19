Galatasaraylı yıldıza teklif yağıyor: Lyon da peşine düştü Futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, oyunculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alıyor. Avrupa'nın birçok takımından teklifler alan Mostafa Mohamed'e son olarak da Fransa Ligi takımlarından Lyon talip oldu.

Abone Ol