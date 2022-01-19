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Galatasaraylı yıldıza teklif yağıyor: Lyon da peşine düştü

Futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, oyunculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alıyor. Avrupa'nın birçok takımından teklifler alan Mostafa Mohamed'e son olarak da Fransa Ligi takımlarından Lyon talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lyon, Galatasaraylı Mostafa Mohamedin peşinde
Transfermarkt verilerine göre Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım, satmaya sıcak baktığı oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı.

Lyon Mostafa Mohamed'in peşinde

Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed'e, Avrupa'nın birçok takımından teklifler geliyor. RMC Sport'un haberine göre Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, Mısırlı golcünün transferi için harekete geçti. Galatasaray ile görüşmelere başlayan Fransız ekibine, Sevilla, Hertha Berlin ve Lill'de rakip çıktı.

  • Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 29 maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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