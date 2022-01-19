Galatasaraylı yıldıza teklif yağıyor: Lyon da peşine düştü

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım, satmaya sıcak baktığı oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı.
Lyon Mostafa Mohamed'in peşinde
Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed'e, Avrupa'nın birçok takımından teklifler geliyor. RMC Sport'un haberine göre Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, Mısırlı golcünün transferi için harekete geçti. Galatasaray ile görüşmelere başlayan Fransız ekibine, Sevilla, Hertha Berlin ve Lill'de rakip çıktı.
- Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 29 maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.