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Spor

Maçta aldığı darbe nedeniyle böbreğinden oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maç sırasında karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı.

14:25 . 5/09/2023 Salı
AA
Borisa Simanic'in sakatlandığı pozisyon

Borisa Simanic'in sakatlandığı pozisyon

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç sırasında aldığı darbenin etkisiyle hastaneye kaldırılan Borisa Simanic'in hasar gören böbreğinin alındığı, tedavinin ardından devam eden komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta sonu ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.


Kulüp kariyerini İspanya'nın Zaragoza takımında sürdüren 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren milli takım doktoru Dragan Radovanovic ise "Bu ikinci ameliyattan sonra, her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.




"Büyük pişmanlık yaşıyorum"

Simanic'in maçta darbe aldığı pozisyonun içinde yer alan Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot ise rakibinden özür dileyerek, "Bir sporcu olarak, durumun ciddiyetini anladığımdan bu yana büyük pişmanlık yaşıyorum. Kasıtlı bir hareket değildi. Hiçbir oyuncu, böyle bir şey yaşamak istemez" ifadelerini kullandı.


Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nın 30 Ağustos'ta oynanan grup maçında Sırbistan, Güney Sudan'ı 115-83 etmişti.






#FIBA 2023 Dünya Kupası
#Sırbistan Basketbol Milli Takımı
#Borisa Simanic
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