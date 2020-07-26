SÜPER LİG

Maicon yeniden Galatasaray'a döndü

Maicon yeniden Galatasaray'a döndü

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekiplerinden El-Nassr'a kiraladığı Brezilyalı oyuncu Maicon, yeniden sarı-kırmızılı takıma döndüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
Maicon'un güncel bonservis değeri, 4.8 milyon euro olarak biliniyor.

Maicon'un güncel bonservis değeri, 4.8 milyon euro olarak biliniyor.

Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Maicon, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1,5 sezondur formasını giydiği El-Nassr'ın yönetimi ve taraftarları ile takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti

  • Galatasaray, 2017 yılında Maicon'u Brezilya'nın Sao Paulo takımından 8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Maicon'un uçaktan yaptığı paylaşım;


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