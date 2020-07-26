Maicon yeniden Galatasaray'a döndü

Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Maicon, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1,5 sezondur formasını giydiği El-Nassr'ın yönetimi ve taraftarları ile takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti

Galatasaray, 2017 yılında Maicon'u Brezilya'nın Sao Paulo takımından 8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Maicon'un uçaktan yaptığı paylaşım;



