Erzurumspor 12 maç sonra Malatya'da kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında Malatyaspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. Mesut Bakkal yönetimindeki Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gomes, 67. dakikada Donald ve 71. dakikada Obertan kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 62. dakikada Acquah attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 12'ye yükseltirken, Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Malatyaspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.



