Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. United'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Bruno Fernandes ve 90. dakikada Diallo kaydetti. City'in tek golünü 36. dakikada Gvardiol attı. Manchester City-Manchester United maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.
City 36. dakikada Gvardiol'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında ceza sahası içinde Amad Diallo yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı atışını gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'a eşitliği getirdi. İki dakika sonra da Diallo'nun golüyle de United sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, kötü gidişatını sürdüren City ise 27 puanda kaldı.