Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester derbisinde United iki dakikada geri döndü: Etihad'da City'i devirdi | ÖZET

Manchester derbisinde United iki dakikada geri döndü: Etihad'da City'i devirdi | ÖZET

22:1215/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Derbide gülen taraf United.
Derbide gülen taraf United.

Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. United'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Bruno Fernandes ve 90. dakikada Diallo kaydetti. City'in tek golünü 36. dakikada Gvardiol attı. Manchester City-Manchester United maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.


City 36. dakikada Gvardiol'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında ceza sahası içinde Amad Diallo yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


88. dakikada penaltı atışını gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'a eşitliği getirdi. İki dakika sonra da Diallo'nun golüyle de United sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, kötü gidişatını sürdüren City ise 27 puanda kaldı.


MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU


MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Manchester City- Manchester United maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU






#Premier Lig
#Manchester United
#Manchester City

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili var?