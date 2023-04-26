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Spor

ÖZET | Manchester City-Arsenal: 4-1

Premier Lig'in 33.haftasında Manchester City evinde Arsenal'i 4-1 mağlup etti. Manchester City-Arsenal maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:55 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City-Arsenal

Manchester City-Arsenal

Premier Lig'in 33.haftasında lider Arsenal, Manchester City deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Alınan sonuçla birlikte Manchester City galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Maçın gollerini 7 ve 54.dakikalarda De Bruyne ile 45+2.dakikada Stones ile 90+5'te Haaland attı. Konuk ekibin tek golü 86.dakikada Holding'den geldi. Alınan bu sonuçla rakibine göre iki maç eksiği bulunan Manchester City puanını 73'e çıkartırken, Arsenal 75 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Arsenal ise Chelsea'yi ağırlayacak.




#Premier Lig
#Manchester City
#Arsenal
25 dakika önce
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