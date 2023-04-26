Maçın gollerini 7 ve 54.dakikalarda De Bruyne ile 45+2.dakikada Stones ile 90+5'te Haaland attı. Konuk ekibin tek golü 86.dakikada Holding'den geldi. Alınan bu sonuçla rakibine göre iki maç eksiği bulunan Manchester City puanını 73'e çıkartırken, Arsenal 75 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Arsenal ise Chelsea'yi ağırlayacak.