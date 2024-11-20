Manchester City'de Guardiola kararını verdi: Görüşmeler sonuçlandı

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile yapılan görüşmede el sıkıştı.





İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, 53 yaşındaki teknik adam, Manchester City ile bir sezon daha çalışmaya kabul etti.





GUARDİOLA CİTY'DE KALACAK MI, SÖZLEŞME KAÇ YILLIK?

Manchester City, Pep Guardiola ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İngiliz ekibinin Pep'i takımda tutacağına her zaman emin olduğu ve alternatif teknik adamlarla görüşülmediği de belirtildi.





Kazanılmadık kupa bırakmadı

8 yıllık City kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.



















