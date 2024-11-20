Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City'de Guardiola kararını verdi: Görüşmeler sonuçlandı

Manchester City'de Guardiola kararını verdi: Görüşmeler sonuçlandı

14:5720/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pep Guardiola'da mutlu son.
Pep Guardiola'da mutlu son.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile yapılan görüşmede mutlu sona ulaştı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile yapılan görüşmede el sıkıştı.


İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, 53 yaşındaki teknik adam, Manchester City ile bir sezon daha çalışmaya kabul etti.


GUARDİOLA CİTY'DE KALACAK MI, SÖZLEŞME KAÇ YILLIK?

Manchester City, Pep Guardiola ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İngiliz ekibinin Pep'i takımda tutacağına her zaman emin olduğu ve alternatif teknik adamlarla görüşülmediği de belirtildi.


Kazanılmadık kupa bırakmadı

8 yıllık City kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.






#Pep Guardiola
#Manchester City
#Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri