Spor Sevillanın Marcao belirsizliği Önce kilolu çıktı, şimdi de sakat
FUTBOL FUTBOL

Sevilla'nın Marcao belirsizliği: Önce kilolu çıktı, şimdi de sakat!

Sevilla'nın uzun süren görüşmeler sonucunda Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, yeni kulübünde sorunlar yaşıyor. Transfer olduğundan bu yana henüz resmi bir maça çıkamayan Brezilyalı savunma oyuncusu sakatlandı. Marcao'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao Sevillada oynadı mı? Marcao sakat mı?
Marcao - Sevilla

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, yeni kulübü ile henüz resmi bir maça çıkmadı.

Transfer olduğunda kilolu olduğu belirtilen ve bu yüzden ekstra çalışmalar yaptırılan Marcao, şimdi de sakatlık sorunları yaşıyor.

Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

  • Sevilla, Marcao transferi için Galatasaray ile bonuslar karşılığında 15 milyon Euro'luk bir anlaşma yapmıştı. Sarı kırmızılılar bu rakamın 12 milyon Euro'sunu kasasına koymuş kalan kısmını ise şartlara bağlı olarak elde etme hakkına sahip olmuştu.

Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.
9-0lık bir maç daha!

9-0'lık bir maç daha!

​Ada'da oynanan bir mücadele daha farklı skorla tamamlandı.
Oyuna girdi maçı aldı

Oyuna girdi
maçı aldı

Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası.
Benden daha iyi

'Benden daha iyi'

Belözoğlu, ​kendinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı.
'Puskas'ı alır'

'Puskas'ı alır'

​37 yaşındaki futbolcudan jeneriklik gol.
Ozan Tufan'ın acı günü

Ozan Tufan'ın acı günü

​Milli futbolcu cenazeye katılamadı.
'3-0 kazanır'

'3-0 kazanır'

Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini.
'İnşallah <br>şampiyon oluruz'

'İnşallah
şampiyon oluruz'

​Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi.
Sezonun <br>ilk derbisi

Sezonun
ilk derbisi

​Trabzonspor ile Galatasaray bugün Akyazı'da kozlarını paylaşacak.
Futbolculara <br>izin yok

Futbolculara
izin yok

​Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisini gösteriyor.
Dele Alli bereketi

Dele Alli bereketi

Gelir gelmez Beşiktaş'a kazandırdı.
Balotelli'nin<br>üzerine yürüdü

Balotelli'nin
üzerine yürüdü

​Adana Demirspor teknik direktörü Montella, futbolcusu Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü.
Karagümrük<br>3 puanı aldı

Karagümrük
3 puanı aldı

​Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
A. Demirspor<br>hata yapmadı

A. Demirspor
hata yapmadı

​Adana Demirspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.