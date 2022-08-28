Sevilla'nın Marcao belirsizliği: Önce kilolu çıktı, şimdi de sakat!

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, yeni kulübü ile henüz resmi bir maça çıkmadı.

Transfer olduğunda kilolu olduğu belirtilen ve bu yüzden ekstra çalışmalar yaptırılan Marcao, şimdi de sakatlık sorunları yaşıyor.

Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sevilla, Marcao transferi için Galatasaray ile bonuslar karşılığında 15 milyon Euro'luk bir anlaşma yapmıştı. Sarı kırmızılılar bu rakamın 12 milyon Euro'sunu kasasına koymuş kalan kısmını ise şartlara bağlı olarak elde etme hakkına sahip olmuştu.

Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.