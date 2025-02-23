Mauro Icardi Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Florya'ya geldi.

Takım arkadaşlarını motive eden Arjantinli, teknik direktör Okan Buruk ile poz verdi. Yıldız golcünün yarın derbiyi tribünden takip etmesi bekleniyor.