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Mauro Icardi Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da

Mauro Icardi Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da

17:2323/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mauro Icardi - Okan Buruk
Mauro Icardi - Okan Buruk

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bugün Florya'da takımı ziyaret etti. Golcü isim, Fenerbahçe maçı öncesi takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Florya'ya geldi.


Takım arkadaşlarını motive eden Arjantinli, teknik direktör Okan Buruk ile poz verdi. Yıldız golcünün yarın derbiyi tribünden takip etmesi bekleniyor.






#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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