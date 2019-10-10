Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG ile oynadığı maçta, mücadelenin tek golünü kaydeden Mauro Icardi sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray, sahasında PSG'ye Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray, sahasında PSG'ye Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında PSG'yi ağırlamıştı. Mücadeleyi Fransız temsilcisi, Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapmıştı.

Temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında konuşan 26 yaşındaki oyuncu, mücadelenin hiç kolay geçmediğini ifade etti.

Toni Kroos Galatasaray maçında yok
Toni Kroos Galatasaray maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda PSG'ye 3-0 kaybeden Real Madrid, ikinci haftada evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kalmış ve büyük bir şok oluşturmuştu.İspanyol ekibi, Devler Ligi'nin 3 . haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde Real Madrid'te büyük bir şok yaşanıyor. İspanyol ekibi, Alman futbolcusu Toni Kroos'un Grana'da maçında sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.El Clasico'ya yetişmesi şüpheliSahalardan 2 ile 3 hafta arasında uzak kalması beklenen yıldız orta sahanın 26 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak olan El Clasico'ya yetişmesinin zor olduğu ve 22 Ekim'de Türk Telekom stadında temsilcimiz Galatasaray'a karşı sahada olmasınınsa mümkün görünmediği öğrenildi.29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol 2 asist ile oynadı.Galeri: Türk yıldız adayı Almanya Milli Takımı'nı seçtiParte médico de Kroos.#RealMadrid&mdash; Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 6, 2019

Arjantinli golcü, “Galatasaray ile oynadığımız maç hiç kolay değildi. Galatasaray’ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok, bir savaşta gibiydi. Maç boyunca bana sert müdahaleler oldu, ancak hakem ilgilenmedi” dedi.

  • PSG'nin Inter'den kiraladığı Icardi, bu sezon 4 maçta 2 gol kaydetti.


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