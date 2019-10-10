Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG ile oynadığı maçta, mücadelenin tek golünü kaydeden Mauro Icardi sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında PSG'yi ağırlamıştı. Mücadeleyi Fransız temsilcisi, Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapmıştı.
Temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında konuşan 26 yaşındaki oyuncu, mücadelenin hiç kolay geçmediğini ifade etti.
Arjantinli golcü, “Galatasaray ile oynadığımız maç hiç kolay değildi. Galatasaray’ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok, bir savaşta gibiydi. Maç boyunca bana sert müdahaleler oldu, ancak hakem ilgilenmedi” dedi.
PSG'nin Inter'den kiraladığı Icardi, bu sezon 4 maçta 2 gol kaydetti.
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