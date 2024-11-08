Mauro Icardi'den sakatlığı sonrası ilk açıklama

Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.