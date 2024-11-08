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Mauro Icardi'den sakatlığı sonrası ilk açıklama

Mauro Icardi'den sakatlığı sonrası ilk açıklama

14:038/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
AA
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Sakatlanan Icardi'nin sezonu kapattığı ifade ediliyor.
Sakatlanan Icardi'nin sezonu kapattığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynadığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taraftarlara seslenen Arjantinli yıldız, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettikleri maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli oyuncu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı." dedi.



"Yakında geri döneceğim"


Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.






#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Tottenham Hotspur

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