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Spor

Mehmet Topal depremzedelerin yardımına koştu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen memleketi Malatya'ya birinci günde gelip, depremzedelerin yardımına koştu.

14:05 . 14/02/2023 Salı
DHA
Mehmet Topal, hazırladığı paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Mehmet Topal, hazırladığı paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir forması giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan memleketi Malatya'ya geldi.


Burada depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yetişen Topal, günlerce yardım aracının üzerine çıkarak gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı. Sadece Malatya değil civar illere de koşan Topal, depremzedelere hem gıda, yardımı yaptı hem de ısınma, barınma, giysi konularında ihtiyaçları temin edip afetzedelerin kullanımına sundu.


Milli futbolcu 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı.

#Mehmet Topal
#Kahramanmaraş
#deprem
28 dakika önce
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Mehmet Topal depremzedelerin yardımına koştu
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