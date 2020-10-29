Merih Demiral Juventus-Barcelona maçında kırmızı kart gördü

Barcelona ile oynanan maça 11'de başlayan Merih Demiral, mücadelenin 85. dakikasında oyundan atıldı.

Önce Messi'ye yaptığı hareketle sarı kart gören milli oyuncumuz son dakikalarda bir Barcelona atağını daha önlemek için yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Merih Demiral büyük üzüntü yaşarken bir sonraki Ferencvaros maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Öte yandan Barcelona'ya 2-0 yenilen Juventus'ta teknik direktör Pirlo'nun tercihleri ve oyun planı büyük tartışma çıktı. İtalyan basınında Pirlo'nun bu sonuçların devam etmesi halinde gönderilebileceği öne sürüldü.