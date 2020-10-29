UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Merih Demiral Juventus-Barcelona maçında kırmızı kart gördü

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Barcelona ile oynanan maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi mücadelesine 11'de başlayan Demiral, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü.

Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA

Barcelona ile oynanan maça 11'de başlayan Merih Demiral, mücadelenin 85. dakikasında oyundan atıldı.

Önce Messi'ye yaptığı hareketle sarı kart gören milli oyuncumuz son dakikalarda bir Barcelona atağını daha önlemek için yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Merih Demiral büyük üzüntü yaşarken bir sonraki Ferencvaros maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

  • Öte yandan Barcelona'ya 2-0 yenilen Juventus'ta teknik direktör Pirlo'nun tercihleri ve oyun planı büyük tartışma çıktı. İtalyan basınında Pirlo'nun bu sonuçların devam etmesi halinde gönderilebileceği öne sürüldü.

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