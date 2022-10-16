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Merih Demiral'dan Bartın paylaşımı: Acısı yüreğimizde

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Demiral, paylaşımında, "Acısı yüreğimizde." notuna yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiraldan Bartın paylaşımı: Acısı yüreğimizde
Merih Demiral

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2-1'lik Sassuolo galibiyetinin ardından Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için maçın bitişiyle birlikte kameralara #Bartın yazılı tişörtle birlikte poz verdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu fotoğrafı da kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Acısı yüreğimizde. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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