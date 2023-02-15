Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.