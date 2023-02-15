Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

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Merih Demiral
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.
Milli futbolcu Merih Demiral da depremlerden etkilenenlere yönelik kampanya başlattı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti. Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.
Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.