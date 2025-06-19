Messi'nin müthiş golü ile Inter Miami Porto'yu 2-1'le geçti

Mercedes-Benz Stadium'da oynanan maçı Şilili hakem Cristian Garay yönetirken Miguel Rocha ve Jose Retamal yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmanın ilk golü 8'inci dakikada penaltıdan Porto adına Samuel Omorodion'dan geldi: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti.