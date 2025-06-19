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Messi'nin müthiş golü ile Inter Miami Porto'yu 2-1'le geçti

Messi'nin müthiş golü ile Inter Miami Porto'yu 2-1'le geçti

23:5919/06/2025, Perşembe
G: 20/06/2025, Cuma
DHA
Yeni Şafak
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Messi'nin müthiş golü ile Inter Miami Porto'yu 2-1'le geçti
Messi'nin müthiş golü ile Inter Miami Porto'yu 2-1'le geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami CF -FC Porto karşılaması 2-1 Inter Miami galibiyetiyle sonuçlandı.

Mercedes-Benz Stadium'da oynanan maçı Şilili hakem Cristian Garay yönetirken Miguel Rocha ve Jose Retamal yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmanın ilk golü 8'inci dakikada penaltıdan Porto adına Samuel Omorodion'dan geldi: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti.


İkinci yarının hemen başında, 47'nci dakikada sağ kanattan gelen ortada Venezuelalı oyuncu Telasco Segovia penaltı noktası üzerinde buluştuğu topa çok sert vurdu ve beraberliği getiren golü attı: 1-1.


Maçın 54'üncü dakikasında Inter Miami'nin ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruşta topun başına Messi geçti. Yıldız oyuncu güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımı öne geçirdi: 2-1.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter Miami maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve puanını 4'e çıkardı.


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