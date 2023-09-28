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Spor

Messi'siz Miami finali kaybetti

Inter Miami, Lionel Messi'den yoksun çıktığı Amerika Açık Kupası finalinde Houston Dynamo'ya 2-1 mağlup oldu.

14:31 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Messi maçı tribünden takip etti.

Messi maçı tribünden takip etti.

Futbolda ABD Açık Kupası finalinde Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo, şampiyon oldu.


Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.


Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.









#ABD Açık Kupası
#Inter Miami
#Houston Dynamo
22 dakika önce
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