Mesut Özil özel kramponlarıyla sahalara döndü

Mesut Özil kendi tasarladığı kramponlarla idmana çıktı.

Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı.

Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünlerini yıldız oyuncu kendisi tasarladı.

Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

DHA Mesut Özil'in tasarladığı kramponlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, kendi tasarladığı ve kendi logosunu taşıyan kramponlara saha çıkıyor pic.twitter.com/3wscYL2C1S — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 10, 2021