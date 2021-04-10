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Spor Mesut Özil özel kramponlarıyla sahalara döndü
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Mesut Özil özel kramponlarıyla sahalara döndü

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil, artık tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya’da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.

Haber Merkezi DHA
Mesut Özil özel kramponlarıyla sahalara döndü
Mesut Özil kendi tasarladığı kramponlarla idmana çıktı.

Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı.

Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünlerini yıldız oyuncu kendisi tasarladı.

Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

Mesut Özil'in tasarladığı kramponlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.
DHA
Mesut Özil'in tasarladığı kramponlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladı
SPOR
Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladı
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