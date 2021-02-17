Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt: Söylediklerinin hepsi yalan

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu söyledi. Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mustafa Cengiz'e akreditasyon sorulması koca bir yalan"

"Hafta içi Galatasaray yönetimi 5 kere konuştu. Bu yalan ve iftira seviyesini muhatap alıp almamayı çok düşündük. Ortada yapılan çok ciddi bir suç var. İnanılmaz iftira ve yalanlar var. Bu seviyeyi kendileri oluşturdu. Galatasaray maçından sonra başkanımız açıklama yaptı. Sonrasında VAR manipülasyonuyla ilgili detaylı bir analiz yayınladık. Hiçbir maç hakkında açıklama yapmadık geçen hafta. Gittiğimiz deplasman maçlarında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Kontrol burada Fenerbahçe'de değildir. Kaldı ki Gençlik İl de konukları müthiş ağırlamış. Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan"

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Yalan ve İftira 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik.



Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir. pic.twitter.com/Fa1sEKPdu4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

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"Şifre 1907 söylemi gerçeği yansıtmıyor"

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar da çok büyük hatalar yapıyor. Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."

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Yalan ve İftira 2: İnsanları şifre ile stada aldılar, her 1907 diyen içeri girdi.



⁰Gerçek: “Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?” sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapılıp sonrasında HES kodu sorulduğu görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/SRGxETKzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

"Yusuf Günay sözlerinde dikkat etsin"

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Onu ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor."

"250 kişi vardı"

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"Protokol tribününde davetliler var. Alt ve üst tribünlerin büyük bölümleri ise boş. Toplam 250 kişi var. Nerede bu 3 bin kişi soruyorum. Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."





Yalan ve İftira 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu.



Gerçek: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250’ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/bI9r0Y9ldl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

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"Galatasaraylı futbolcular protokol tribününe provokasyona yönelik hareketler yaptı"

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"Maç bittikten sonra gayet medeni bir şekilde Galatasaray'ı tebrik ettik. Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz ile tokalaştı ve iyi akşamlar diledi. Görüntülerde var. Galatasaraylı futbolcular kendi tribününe gittikten sonra geri döndüler. Sıkıntı yok. Onyekuru ve Belhanda, protokol tribününe çocukça hareket yapıyorlar. Galatasaraylı yöneticiler susturmak yerine, protokol tribününden hepsi eller havada tezahürat yapıyorlar. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. Biz de bu olaydan sonra yanlarına gidip uyarıyoruz. Olay tamamen bundan ibarettir."

Yalan ve İftira 4: Maç sonu küfür ettiler, stat amiri gibi davrandılar.



Gerçek: Başkanımızın maç sonu rakip başkan ve yöneticileri tebrik ettiği fakat sonrasında önce rakip futbolcuların ardından da holigan gibi davranan yöneticilerin provokasyon yaptığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/e4mf6o6vCr REKLAM February 17, 2021

"Bu kadar kolay yalan söylenirse, gerçekler de bu kadar kolay ortaya çıkar"

"Onlara göre ne büyük bir başkanımız var ki başkanımız alkışla diyor alkışlıyorlar, 17 kulübe imzala diyor imzalıyorlar. Görüntüler sabit. Kimse kimsenin yanına gidip alkışla dememiş. Yayıncı kuruluş varken nasıl böyle konuşuyorlar? Her şey kanıtlı bir şekilde, videolarla ortada. Bir günlük çalışma ile her şey kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu kadar kolay yalan söylenirse, bu kadar kolay ortaya çıkarılır."





Yalan ve İftira 5: Başkan Ali Koç, voleybol maçında oyuncularını alkışlamamızı istedi.



Gerçek: İlgili voleybol maçı sonunda kimsenin kimsenin yanına gitmediği, her iki başkanın da maç sonunda önce kendi takımlarını sonra da diğer takımı alkışladıkları görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/FZRZ3tYI3v REKLAM February 17, 2021

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"Görüntüleri Etebo yayınlıyor, biz yayınlamıyoruz"

"Teknoloji çağında yalanları bu kadar rahat ortaya çıkabilecekken, nasıl böyle konuşabiliyorlar, hakikaten akılla, izanla açıklanabilecek şey değil. Görüntüyü çeken Etebo adlı oyuncuları, resmi hesabından paylaşmış. Sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak komplo kurmuşuz, kamera yerleştirmişiz, biz servis etmişiz. Bu kadar da yalana, iftiraya gerçekten gerek yok. Türkiye her şeyi görüyor, biliyor. Ayıp olan 'Fenerbahçe'nin başkanı emniyet güçlere kadar küfür etti' diyen bir başkanın, kendi futbolcusunun ettiği küfrü 'Kim küfür etmiyor ki' şeklinde savunması. Böyle hadsiz bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil."

Yalan ve İftira 6: Arda Turan’ın küfürleri için ‘Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler’ demeci.



Gerçek: Rakip takım oyuncusu Etebo’nun sosyal medya hesabından videoyu paylaştığı görüntülerce sabit olup Etebo’nun da PFDK 38.madde uyarınca ceza alması gerektiği ortadadır. pic.twitter.com/eleQwzizmT REKLAM February 17, 2021

"Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı şantajdır"

"Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oyuncularımızla ilgili yaptığı açıklamalar şantajdır. İki sene önce "VAR kayıtları elimizde" diyerek şantaj yapmıştı. Savcılarımız harekete geçmemişti. Siz önce gidip oyuncuyla görüşürseniz, oyuncuyu yanınıza alarak bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Onlar da böyle yapmaya çalışıyor. TFF'nin, UEFA'nın kurallarına aykırı bir durumdur bu. Türkiye'deki tüm Anadolu kulüpleri, hemen hemen hepsi bundan rahatsız. Biz Fenerbahçe olarak her zaman için TFF, FIFA ve UEFA kurallarına uyarak transfer yapıyoruz. Oyuncudan önce kulüple görüşüp, anlaşıp, sonra oyuncuyla görüşüyoruz. Geçen sezon başında 'Rize'de bir aslan yatıyor' demişlerdi Vedat Muriqi için. 'Çok iyi Galatasaraylı' dediler. Vedat'ın sosyal medyada fotoğrafları ortaya çıktı. İyi bir Fenerbahçeli olduğu belli. Aynı şeyi İrfan Can için yapıyorlar."

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Yalan ve İftira 7: Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim.



Gerçek: Şantaj, oyuncu ayartma, yalan beyan hep yaptıkları eylemler olup, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün istediği oyuncuya TFF UEFA FIFA kuralları gereği çubuklu formayı giydirdiği kanıtlarıyla sabittir. pic.twitter.com/ntbExOuMNs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021







