Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Metin Tekin: Umarım Beşiktaş şampiyon olur

Metin Tekin: Umarım Beşiktaş şampiyon olur

14:064/11/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Metin Tekin
Metin Tekin

Beşiktaşlı eski milli futbolcu Metin Tekin, "Kocaeli takımı lige çok yakışacak. Kocaelispor’u Süper Lig’e bekliyoruz" diye konuştu. Tekin ayrıca Beşiktaş için de şampiyonluk temennisinde bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine gelen Beşiktaş’ın eski milli futbolcusu Metin Tekin, programın ardından açıklamalarda bulundu.


Yıllardır Kocaelispor’un şampiyonluğunu beklediğini söyleyen Tekin, "Kocaelispor’u amatör kümeye düştüğünde üzülerek, adeta yıkılarak izlemiştim ama görüyorum ki bu sene lige gelecektir. Ertuğrul Sağlam hoca da benim takım arkadaşım, takip ediyorum. Hep birlikte Kocaeli takımı lige çok yakışacak. Kocaelispor’u Süper Lig’e bekliyoruz" diye konuştu.





"Beşiktaş adına çok da iyi bir maç değildi"

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini de değerlendiren Tekin, "Beşiktaş adına çok da iyi bir maç değildi. Ben Beşiktaş’ın durumunu hep geçen seneye göre kıyaslarım. Geçtiğimiz sene yarışın epey dışında kalan bir Beşiktaş vardı. 40 puan geride bitirdi ligi. Bu sezon yapılan transferlerle birlikte takım farklı bir seviyeye ulaştı. Özellikle devre arası yapılacak hamlelerle çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Şampiyonluk temennisi

Metin Tekin, sözlerini şöyle noktaladı:


"Ben Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum. Bizim dönemimizde tabii futbol daha farklıydı. Şu an bambaşka ama temel şeyler aynı, kıyaslamak çok mümkün değil. Güzel dönemlerdi, daha güzel dönemler de olacak. Önemli olan değerleri korumak ve sahip çıkmak. Ayrıca umarım Beşiktaş şampiyon olur."




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Kocaelispor
#Metin Tekin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Burdur’da bugün hava nasıl olacak?