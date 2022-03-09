MHK'den tarihi hamle: Artık görev verilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken toplamda 17 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi. Kurul, yıllardır tartışmalı kararlara imza atan, adaletsiz yönetimleri ile Türk futbolunun dinamikleriyle oynayan, Anadolu takımlarının umutlarını yok eden, başta Cüneyt Çakır olmak üzere 13 orta hakeme ve 4 VAR hakemine artık görev vermeyeceğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken, Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak. Öte yandan daha önce VAR’da görev yapan Hakan Ceylan, Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler’e de artık görev verilmeyecek. VAR’da artık 4 hakem görev yapacak.

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Birinci etap tamamlandı

TFF’den açıklamada, “MHK, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir” denildi. Bu açıklama, hakemler üzerinde yeni kararlar alınacağını da gösterdi. Kulüpler Birliği Vakfı “Hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bilgimiz ve dahlimiz yoktur” açıklamasını yaptı. F.Bahçe Kulübü ise karara tepki gösterdi.

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