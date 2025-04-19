Miami Heats play-off turuna yükseldi

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.





Hawks'ta Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.





NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.





Grizzlies play'in maçında Mavericks'i yendi





Batı Konferansı’ndaki play-in maçında Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks’i 120-106 mağlup ederek play-off’lara kaldı. Ev sahibi ekipte Jaren Jackson Jr. 24 sayı; Desmond Bane ve Ja Morant ise 22’şer sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Mavericks’te Anthony Davis’in 40 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Grizzlies, Batı Konferansı play-off’larında lider Oklahoma City Thunder ile eşleşti.







