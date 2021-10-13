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Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı: Bedel ödedim

Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan ve attığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Michael Frey, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında konuştu. Frey, "Fenerbahçe'de bedel ödedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Freyden Fenerbahçe itirafı: Bedel ödedim
Transfermarkt verilerine göre Frey'in güncel bonservis değeri 4 milyon euro.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey, sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönemle ilgili itiraflarda bulundu. İsviçre basınına konuşan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin kariyeri için önemli bir yer olduğunu ifade etti.

"Bedel ödedim"

Sarı-lacivertli takımda 23 maçta 5 gol atan Frey, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ama bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden memnunum" dedi.

"Forvetleri izliyorum"

Kendini geliştirmek için çok çalıştığını söyleyen İsviçreli futbolcu, "Maçlarımı analiz ediyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ifadelerini kullandı.

  • Antwerp formasıyla bu sezon 12 maçta, 12 gol atan Frey, 1 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra başka takımlara kiralanan Frey, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Antwerp'e satıldı.

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