İtalya Serie A ekibi Milan, Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao'yu getirdi.
Paulo Fonseca ile yollarını ayıran Milan yönetimi, takımı bir başka Portekizli çalıştırıcıya emanet etti. İtalyan ekibi, Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Conceiçao son olarak Porto'yu çalıştırmıştı.
Milan'ın başına geçen 50 yaşındaki teknik adam futbolculuk kariyerinde İtaya'da Inter, Lazio ve Parma formalarını giymişti.
Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde topladığı 27 puanla 8. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.