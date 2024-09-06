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Spor

Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç oldu

Fenerbahçe'de, Nijerya kampından sakatlığı nedeniyle geri gönderilen Osayi-Samuel takımla çalışmalara başladı. Djiku'nun ise haftaya takıma dönmesi bekleniyor.

10:55 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'e verilen milli araya 10 puanla lider giren Fenerbahçe'de sezonun 5. haftası öncesi sakat oyunculardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Nijerya'nın milli takım kampından sakatlığı nedeniyle çıkartılan Osayi-Samuel takımla birlikte çalışmalara başladı. Alanyaspor maçında sakatlanan Ganalı stoper Djiku'nun ise tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Bireysel olarak kendisi için hazırlanan özel programı uygulayan tecrübeli futbolcunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.


Hem Osayi-Samuel hem de Djiku 5. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.



Gözler milli takımlara giden 11 isimde

Fenerbahçe teknik heyeti ise ülkelerinin milli takımlarında olan 11 oyuncuyu yakından takip ediyor. Özellikle Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle Nijerya milli takımı kamıpından gönderilmesinin ardından diğer oyuncular için temaslar artırıldı. Kasımpaşa maçına eksiksiz hazırlanmayı planlayan teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına sakatlık konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.





#Fenerbahçe
#Osayi-Samuel
#Djiku
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