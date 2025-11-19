Milli kick boksçu Hatip Emlek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ziyaret, bölgenin spor ve gençlik faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Kaymakam Şener'in makamında gerçekleşen görüşmede, Hatip Emlek'in şampiyona hazırlık süreci ve hedefleri detaylıca ele alındı. Başkan Vekili Şener, başarılı sporcuyu tebrik ederek, Emlek'in Türkiye'yi ve Akdeniz'i en iyi şekilde temsil edeceğine dair inancını dile getirdi. Milli sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların, genç nesillere ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Emlek ise turnuvadan madalya ile dönerek ülkesine bu gururu yaşatmak istediğini ifade etti.