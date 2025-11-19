Milli kick boksçu Hatip Emlek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli kick boksörümüz Hatip Emlek, 21-30 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesi moral depoladı. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü’nü temsil eden Emlek, antrenörü Nasır Kandemir ile birlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'i ziyaret etti. Şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefleyen genç sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme sözü verdi.
Türkiye’nin gururu milli kick boksçu Hatip Emlek, uluslararası arenada yeni bir başarı arayışına hazırlanıyor. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Emlek, 21-30 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
Akdeniz’den milli sporcuya tam destek
Ziyaret, bölgenin spor ve gençlik faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Kaymakam Şener'in makamında gerçekleşen görüşmede, Hatip Emlek'in şampiyona hazırlık süreci ve hedefleri detaylıca ele alındı. Başkan Vekili Şener, başarılı sporcuyu tebrik ederek, Emlek'in Türkiye'yi ve Akdeniz'i en iyi şekilde temsil edeceğine dair inancını dile getirdi. Milli sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların, genç nesillere ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Emlek ise turnuvadan madalya ile dönerek ülkesine bu gururu yaşatmak istediğini ifade etti.
Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklar
Kick boks camiasının yakından takip ettiği bu önemli şampiyona, sporcuların yeteneklerini en üst düzeyde sergileme fırsatı sunuyor. Emlek’in antrenörü Nasır Kandemir, sporcusunun fiziksel ve mental olarak zirvede olduğunu belirterek, Türkiye’nin adını Dünya Şampiyonası kürsüsüne yazdırmak için yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını aktardı.