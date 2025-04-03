Milli taekwondo sporcusu Mertcan Dolmacı Amerika’da Olimpiyat yolunda

Milli takım sporcusu ve taekwondo koçu Mertcan Dolmacı, kariyerine Amerika’da devam ediyor. Hem sporcu hem de antrenör olarak çalışmalarını sürdüren Dolmacı, katıldığı yarışmalarda elde ettiği madalyalarla 2028 Olimpiyatları’na emin adımlarla ilerliyor.





Amerika’da Çifte Şampiyonluk

Mertcan Dolmacı, New York City’de 29 Mart 2025 tarihinde düzenlenen AAU (Amateur Athletic Union) Şampiyonası ve 30 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen USAT (USA Taekwondo Federation) Şampiyonası’nda büyükler 74 kg kategorisinde birincilik elde etti.

Bu zaferlerle Amerika Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanan Dolmacı,

Amerika Taekwondo Şampiyonası’nda madalya için hedefini belirledi. AAU Amerika Şampiyonası,

29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Salt Lake City’de, USA Taekwondo Amerika Şampiyonası ise

23-27 Haziran tarihlerinde Ontario, California’da gerçekleştirilecek.





Olimpiyat Yolunda Kararlı Adımlar

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda madalya kazanmayı hedefleyen Mertcan Dolmacı, bu doğrultuda yoğun antrenman programına devam ediyor. Olimpiyatlar ile ilgili görüşlerini dile getiren Dolmacı, “Olimpiyatlar, her sporcunun ulaşmak istediği en büyük hedeflerden biridir. Ben de bu hedefime ulaşabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor, disiplinli bir şekilde fiziksel ve zihinsel hazırlığımı sürdürüyorum. Taekwondo, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda kararlılık, azim ve sürekli gelişim gerektiren bir süreçtir. Olimpiyatlara katılmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için her geçen gün daha da ileriye gitmek için kendimi geliştirmeye devam ediyorum,” ifadelerini kullandı.





Sporculuğun Zorlukları