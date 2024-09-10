Montella'dan milli futbolcuya: "Onun adına çok mutluyum"

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle;

'Ülkemize armağan ediyoruz'

"Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz."





'Çözüm üretebilen bir takımız'

"Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Sadece şunu söylemek istiyorum, işinizin parçası olduğunu biliyorum ama bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olur."





'3 golü pozitif notlardan biri'

"Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Dün de konuştum kendisiyle. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var."















