‘Mortal Kombat’ sahnesi değil, futbol maçı! Tarihe geçecek penaltı pozisyonu… Asıl dram sonrasında yaşandı

‘Mortal Kombat’ sahnesi değil, futbol maçı! Tarihe geçecek penaltı pozisyonu… Asıl dram sonrasında yaşandı

16:20 14/03/2026, Cumartesi
G: 14/03/2026, Cumartesi
Tarihe geçecek penaltı pozisyonu...
Tarihe geçecek penaltı pozisyonu...

Etiyopya Premier Ligi'nde Saint George - Bahir Dar Kenema maçında kaleci Harriston Hessou, yaptığı hareket ile dünya futbol tarihine geçti. Topu güvenli bir şekilde kontrol etmesine rağmen takla atan file bekçisi penaltıya sebebiyet verdi.

Etiyopya Premier Ligi'nde dün oynanan Saint George SC ile Bahir Dar Kenema FC arasındaki maçta, futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı.

'MORTAL KOMBAT SAHNESİ GİBİ'

Bahir Dar'ın kalecisi Harriston Hessou, topu kurtardıktan sonra gereksiz bir somersault (takla) hareketiyle rakip forvetin göğsüne inerek penaltıya sebebiyet verdi. Pozisyon, sosyal medyada viral olurken, taraftarlar "Mortal Kombat sahnesi gibi" yorumlarında bulundu.

Maçın 46. dakikasında skor 0-0 devam ederken, Saint George'un hücumunda top kaleye yöneldi. Bahir Dar'ın 99 numaralı kalecisi Hessou, topu ikinci denemede kontrol altına aldı. Ancak hemen ardından inanılmaz bir şekilde öne doğru takla atarak rakip oyuncunun göğsüne çarptı.

Forvet yere yığılırken, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralı oyuncuya müdahale etti, ancak ciddi bir sakatlık olmadığı belirtildi.

PENALTI KAÇTI

Penaltı atışını kullanan Saint George oyuncusu vuruşu kaçırınca, skor değişmedi ve maç 0-0 sona erdi. İşte o anlar...

