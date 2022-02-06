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Muhteşem geri dönüş: Aboubakar coştu, Kamerun üçüncü oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakar’ın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılarla Burkina Faso’yu devirdi.

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Haber Merkezi AA
Muhteşem geri dönüş: Aboubakar coştu, Kamerun üçüncü oldu
Aboubakar attığı gollerle takımını sırtladı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaştı.

Burkina Faso, 24. dakikada Steeve Yago, 45. dakikada Andre Onana (kendi kalesine) ve 49. dakikada Jibril Cheick Ouattara'nın golleriyle rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

71. dakikada Stephane Bahoken ile farkı ikiye indiren Kamerun, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 85 ve 87. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın kazananını belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Bu bölümde rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvanın üçüncüsü oldu.

Kupanın finalinde bugün Senegal ile Mısır, Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Kamerun-Burkina Faso maç özeti:

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