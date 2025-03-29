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Murat Uçkun isyan etti: Çocukların cebinde harçlık yok

Murat Uçkun isyan etti: Çocukların cebinde harçlık yok

17:1829/03/2025, Cumartesi
IHA
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun

Trendyol 1. Lig’de oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar ve futbolcuların sahada verdikleri mücadeleye rağmen yalnız bırakıldıkları konusuna dikkat çekerek, "Yarın bayram ve bu çocukların cebinde harçlık yok" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, U-19 takımıyla Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un sahada zorlandığını ancak oyuncuların büyük bir özveri gösterdiğini söyledi. Uçkun, "Bizim mücadelemizi rakip takım oyuncuları, hocaları, hakemler takdir ediyor ama kendi şehrimizden aynı desteği göremiyoruz" diyerek kulübün mali sıkıntılarına dikkat çekti.


"Tesislerde kışın doğalgaz, antrenman sonrası sıcak su olmadı"

Kulübün içinde bulunduğu zor şartları anlatan Uçkun, futbolcuların ligde kalma mücadelesi verirken bir yandan da kulübün borçlarını ödediğini söyledi. Uçkun, "Bu çocuklar kulübe 23-24 milyon TL kazandırdı, bu para icra dosyalarına gitti. Ama karşılığında kışın doğalgazımız olmadı, sıcak su olmadı, beslenme konusunda sıkıntılar yaşandı" ifadelerini kullandı.



"Oyuncular bayrama harçlıksız giriyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, takımın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve futbolcuların sahadaki mücadelesine rağmen yalnız bırakılmasıyla ilgili de sert açıklamalarda bulundu. Uçkun, "Yarın bayram ve bu çocukların cebinde bir kuruş harçlık yok. Beğenin ya da beğenmeyin, Yeni Malatyaspor bu ligin tek profesyonel takımıdır" ifadelerine yer verdi.


"Bu kulübün beyin ölümü gerçekleşmiş



Kulübe karşı bir ilgisizlik ve duyarsızlık olduğunu vurgulayan Uçkun, "Biz bu kulübün beyin ölümü gerçekleşti dediğimizde, bunun bir gün böyle sonuçlar doğuracağını biliyorduk. Bunca fedakârlık yapan bir kulüp, futbolcusu ve personeli bayrama harçlıksız girmeye layık görüldü" ifadelerini kullandı.


"Yeni Malatyaspor’a adeta karantina uygulanıyor"

Takıma destek verilmesi gerekirken tam tersi bir durum yaşandığını söyleyen Uçkun, "Sanki birileri Yeni Malatyaspor tesislerine girmeyin, yardım etmeyin diye bir karantina uyguluyor. Ama unutmamak lazım ki, Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Sevgili Peygamberimiz, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyor. Peki, bu çocuklar kime hizmet ediyor? Biz kime hizmet ediyoruz?" diyerek tepkisini dile getirdi.


"Malatya için mücadele ediyoruz, karşılığı bu olmamalı"

Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon güçlü bir yönetimle tekrar ayağa kalkması için mücadele ettiklerini belirten Uçkun, "Biz bu kulübü sağlam temeller üzerine kurmak için savaşıyoruz. Malatya ve Yeni Malatyaspor sevgisiyle mücadele ediyoruz. Ancak bu çocukların, bu fedakârlığın karşılığı bu olmamalı" diyerek yetkililere ve kamuoyuna destek çağrısında bulundu.


Yeni Malatyaspor’un transfer tahtasının açılması için yaklaşık 200 milyon TL gerektiğini belirten Uçkun, kulübün borçlu olduğu futbolcu ve teknik adamlarla yapılan görüşmelerde alacaklarının yüzde 30-50 oranında düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.





#1. Lig
#Yeni Malatyaspor
#Murat Uçkun

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