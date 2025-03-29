Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
1'inci Ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine 2-0 mağlup oldu.
45'inci dakikada paslaşarak köşe vuruşu kullanan Fatih Karagümrük'te önünde kalan topa dokunan Atakan Çankaya takımını 1-0 öne geçirdi: 1-0.
83'üncü dakikada Serginho'nun pası ile buluşan Andre Gray ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.