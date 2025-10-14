Musa Çağıran geri döndü

Karşılaşmada ortaya koyduğu mücadele ve saha içi liderliğiyle dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma önemli katkı sağladı. 87. dakikada Ahmet Hakan Atış’a yerini bırakan tecrübeli futbolcu, tribünlerden alkışlarla uğurlandı.