Muslera yediği golle şaşırttı

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Bolivya'yı 4-2 mağlup etti.

Biri penaltıdan olmak üzere Moreno'nun iki golüne engel olamayan Muslera'nın performansı ise eleştiri konusu oldu.

Tecrübeli file bekçisinin özellikle kalesinde gördüğü ilk golde rakibinin etkisiz şutuna rağmen topu filelerinde görmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.





Fernando Muslera, sezon başında Galatasaray formasıyla çıktığı Avrupa müsabakalarında da formsuz bir görüntü çizmiş ve kritik hatalara imza atmıştı.

Muslera'nın Bolivya maçında yediği goller:





🔎 Marcelo Moreno é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas com 8 gols.



⚽ Argentina

⚽ Equador

⚽ Paraguai

⚽⚽ Venezuela

⚽ Chile

❌ Colômbia

⚽⚽ Uruguai (📽)



⚔️ 7 jogos

⚽️ 8 gols

⏰ 79 mins p/ marcar gol

🎯 100% conversão de chances claras (5/5)

💯 Nota SofaScore 7.59 pic.twitter.com/fVqBUt1xvU REKLAM September 6, 2021