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Muslera yediği golle şaşırttı

Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, milli takımda yediği golle gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muslera yediği golle şaşırttı
Muslera eski performansını aratıyor.

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Bolivya'yı 4-2 mağlup etti.

Biri penaltıdan olmak üzere Moreno'nun iki golüne engel olamayan Muslera'nın performansı ise eleştiri konusu oldu.

Tecrübeli file bekçisinin özellikle kalesinde gördüğü ilk golde rakibinin etkisiz şutuna rağmen topu filelerinde görmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.


  • Fernando Muslera, sezon başında Galatasaray formasıyla çıktığı Avrupa müsabakalarında da formsuz bir görüntü çizmiş ve kritik hatalara imza atmıştı.

Muslera'nın Bolivya maçında yediği goller:


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