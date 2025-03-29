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Mustafa Alper Avcı'dan 5-1 yorumu: Sivasspor hak etti

Mustafa Alper Avcı'dan 5-1 yorumu: Sivasspor hak etti

16:2529/03/2025, Cumartesi
IHA
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Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında hiç maç kazanamadı.
Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un başında hiç maç kazanamadı.

Sivasspor deplasmanından yenilgiyle ayrılan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, maçın ardından konuştu. Avcı, "Mağlup olmak tabii ki hoş değil ama genç oyuncularla süreci yönetmemiz gerekiyor. Sivasspor maçı hak etti, tebrik ediyorum ve Sivasspor’a başarılar diliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor deplasmanından 5-1 yenilgiyle ayrılan Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Yaklaşık 6-7 haftalık periyotta oyunu ikiye ayırıyoruz. Bugün de Sivasspor’u analiz ettiğinizde ön bölgede doğru karşılama yapamadık. Savunma kısmında cevap vermedik. Topa sahip olma oranı Sivasspor’a göre iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı farklı oldu. Çok erken bir gol yedik. Skor daha farklı olabilirdi planlarımızı yapabilseydik. 5-1 üzücü bir skor. Genç oyuncularımızdan çok memnunum. Mağlup olmak tabii ki hoş değil ama genç oyuncularla süreci yönetmemiz gerekiyor. Sivasspor maçı hak etti, tebrik ediyorum ve Sivasspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.





#Adana Demirspor
#Sivasspor
#Mustafa Alper Avcı

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