Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin İsviçre'de yaptığı kampı ziyaret etmek üzere İsviçre'ye geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, gündemdeki isimlerden olan Emre Akbaba ile ilgili şunu söyledi:

Emre'yi de şöyle söyleyeyim. Ben kendisiyle görüşmedim. Ancak Galatasaray'ı istediği hissediliyor. Alanyaspor başkanı benim yakın arkadaşım. Ben kendilerini üzmem. Kendiliğinden oluşacak bir durum. Olursa olur, hayırlısıyla olsun.

Galatasaray eski yıldızını kiraladı Galatasaray'ın transfer gündeminde hareketli dakikalar yaşanıyor.Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.Bizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz: Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (17 Tem, 2018, 5:32öö PDT)