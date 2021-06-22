Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Fatih Terim yeniden Florya'da: Futbolcular ve teknik ekip alkışlarla karşıladı

Galatasaray'da mayıs ayının sonunda sözleşmesi sona eren Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından bugün idmana çıktı.



Başkan Burak Elmas'ın görevine devam edeceğini açıkladığı deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın Florya'daki antrenmanında öğrencileriyle yeniden buluştu.



Fatih Terim'e idman öncesi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş bir rapor sundu. Saha içinde yapılan kısa toplantının ardından görevine kaldığı yerden devam eden tecrübeli çalıştırıcıyı futbolcular alkışlayarak karşıladı.

