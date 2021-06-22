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Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda iyileşme ya da kötüye gidişat gözlemlenmediği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Reşit Akçayın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "COVID-19 hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit AKÇAY'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir.
  • Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir.
  • Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir.
  • Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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