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Nazillispor'da düşüş sürüyor

Nazillispor'da düşüş sürüyor

15:5510/03/2025, Pazartesi
DHA
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Nazillispor
Nazillispor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 6 farklı teknik adamın görev yaptığı Nazillispor, paraşütsüz düşüşe bir türlü engel olamadı.

Takımı son olarak mevcut futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazilli, yine çare bulamadı. Taşdemir'le çıktığı 2 maçta Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-0, Somaspor'a evinde 4-0 yenilerek gol atamayan Nazillispor, galibiyet hasretini 7 haftaya çıkarırken, bu süreçte hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Her geçen hafta kurtuluş umutları azalan siyah-beyazlı ekip 13 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı.

#nazillispor
#futbol
#spor

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